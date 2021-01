La pénurie d’offre de logements fait chauffer le marché, selon Trevi

Pourquoi le marché s’enflamme?

Pour expliquer ce déséquilibre inédit, Eric Verlinden pointe d’abord les retards accumulés par les administrations régionales et locales en charge du suivi et de la délivrance des permis urbanistiques. "Les retards enregistrés depuis le premier confinement sont encore plus importants à cause d’une organisation du télétravail généralisée, qui a retardé un nombre impressionnant de dossiers. Nous comprenons que les politiques aient eu énormément de problèmes à solutionner; mais en matière immobilière, nous sommes devant une vraie situation inédite et embarrassante", pose d’abord le patron, qui estime à +/- 60% la diminution de l’offre en immobilier neuf sur la seule seule Région bruxelloise, son premier marché.