La plus grande fresque artistique d’Europe habille l’IT Tower à Bruxelles

C’est en 2018 que les routes d’AG Real Estate et du trio de street artists composé d’Alvari, Kool Koor et MinO1 se croisent pour la première fois, à l’occasion du parcours artistique urbain Brussels City Dolls. Cette première rencontre couronnée de succès avait alors donné aux deux parties des envies d’encore. C’est donc naturellement qu’AG Real Estate a fait à nouveau appel au trio pour son projet visant à rhabiller trois faces de la tour technique jouxtant les bureaux de l’IT Tower , avenue Louise, dont il est propriétaire.

Des street artists aidés d'alpinistes

Pour ce faire, les trois artistes ont combiné leurs univers graphiques singuliers tout en respectant l’environnement urbain. Ils se sont fait aider des alpinistes d’Alpibat pour apposer et assembler leur composition en stickers géants. Cette pose a débuté fin juillet et sera achevée dans les semaines à venir, au gré des conditions climatiques actuellement favorables. Avec ses 4.010 m2 de surface, cette œuvre éphémère, baptisée Ground Up, sera alors le plus grand vinyle artistique créé et apposé en Europe à ce jour.