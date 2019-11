La plus grande vitrine d'Europe d'Alibaba

Le magasin ouvre ses portes ce vendredi, en plein Black Friday. Et ces portes sont belges. Pour l’instant du moins, car avec cette nouvelle carte de visite enviée, le centre commercial Finestrelles, développé sur quelque 40.000 m² par le promoteur immobilier wallon Equilis (Groupe Mestdagh), risque d’être rapidement remis dans les radars des fonds d’investissements internationaux actifs sur le segment du retail.

La surface commerciale qui sera sans aucun doute prise d’assaut – comme à Madrid il y a trois mois – offre près de 1.000 m² de surface et comptera d’emblée plus de 1.500 références. 80 marques sont déjà présentes à l’ouverture. Tantôt internationales, comme Huawei ou Apple, tantôt asiatiques et moins connues, cherchant à pénétrer le marché européen.