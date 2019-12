La société 3e Bureau est à vendre

Nombreux projets

Quête d’un repreneur

La société, on l’a dit, est répertoriée comme entrepreneur général et elle construit des maisons et des appartements essentiellement pour des clients privés. Sur son site internet, on apprend également qu’elle a pris en charge l’aménagement d’une série de boutiques de luxe à Bruxelles comme Louis Vuitton, Cartier, Dior, Tiffany et Armani, pour ne citer que celles-là. Elle a également assuré l’aménagement d’hôtels ou de restaurants connus comme le Chalet de la forêt, Cook and Book ou Odette en Ville. On le voit, un beau portefeuille de clients.