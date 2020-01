La start-up immobilière Smovin rêve d'Europe

La start-up compte aujourd’hui près de 10.000 biens en gestion. La solution proposée par la satrt-up permet de gérer facilement ses biens et d’automatiser une partie des actions liées à cette activité comme la vérification du paiement des loyers ou l’indexation. Pour un montant de 5€ par bien et par mois, l’utilisateur a accès aux services de Smovin. Forte de son succès auprès des particuliers, Smovin a étendu en 2019 son offre auprès des professionnels de la gestion locative et des sociétés immobilières.