La surchauffe des prix des logements se confirme à Bruxelles

Si ce corpus est loin d'atteindre celui fourni par les études notariales, les paramètres pris en compte sont évalués par un système très précis de points, et sont, sans doute, les plus exhaustifs du marché.

Le dernier bilan tiré de l’ensemble de ces expertises est pour le moins préoccupant pour les candidats à l’achat dans les 19 communes bruxelloises. En effet, après une période de relative stagnation d’une dizaine d’années , la hausse des valeurs déjà enregistrée en 2019 - sur base de l'indic moyen calculé par les géomètres-experts - s’y est confirmée et souvent renforcée en 2020 pour tous les types de biens , aussi bien en vente publique qu’en gré à gré.

Succès des ventes en ligne

En vente de gré à gré , la hausse est de 13% pour les maisons d’habitation, 12% pour les immeubles de rapport et 14% pour les appartements. En vente publique , la hausse est de 7,5% pour les maisons unifamiliales, mais monte à +14% pour les immeubles de rapport et même à +16% pour les appartements .

"Cela confirme que l’introduction de la plateforme de ventes publiques en ligne Biddit est réussie: ce système rencontre un grand succès et les valeurs montent souvent dans les derniers instants , parfois même longtemps après l’heure théorique de clôture en raison de nouvelles enchères successives", précise Eric De Keghel, le rapporteur.

Selon ce dernier, les ventes en lignes, renforcées par la pandémie, sont d’ailleurs accompagnées d’un dossier souvent fort complet, ce qui était rarement le cas pour les ventes publiques en salle. "Les amateurs savent plus précisément surenchérir en connaissance de cause". À tel point que les ventes publiques expertisées par les géomètres-experts ont vu les valeurs recensées monter de 44% ces deux dernières années .

"Les valeurs inférieures à 2.000 euros/m² deviennent rarissimes pour des biens en état convenable (...), alors qu’il y a quelques années on trouvait encore des appartements à 1.000 euros/m²."

Pression de la demande confirmée

Malgré la pandémie et la crise qui en découle, le marché résidentiel bruxellois est donc clairement toujours positionné à la hausse. "Certains analystes estiment que la diminution de l’offre en raisons des confinements, alors que la demande est restée soutenue , explique, au moins en partie, cette hausse. Néanmoins, nous constatons que les valeurs avaient déjà monté avant la pandémie ", nuance Eric De Keghel.

C’est clairement sur le segment des appartements bruxellois à la revente que cette surchauffe refroidit les ardeurs d’un maximum de candidats à l’acquisition. Sur base des expertises réalisées l’an dernier, le rapport stipule que " les valeurs inférieures à 2.000 euros/m² deviennent rarissimes pour des biens en état convenable - même dans les moins bonnes situations -, alors qu’il y a quelques années on trouvait encore des appartements à 1.000 euros/m²".

Les appartements neufs ne sont pas repris dans les statistiques des géomètres-experts. Mais l’UGEB-ULEB indique que si on ignore les biens exceptionnels, les valeurs hors frais (dont la TVA) oscillent toujours entre 3.000 euros/m² dans les moins bonnes situations et 4.500 euros/m² dans les meilleures situations (avec des prix plus élevés pour le haut de gamme).