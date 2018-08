La taxation des résidences à l'étranger toujours dans les limbes

Discrimination

Pour les biens immobiliers situés à l’étranger, comme il n’existe pas d’équivalent de notre revenu cadastral, le fisc belge applique un autre système. Les propriétaires d’une maison en Espagne ou en France, par exemple, sont ainsi tenus de déclarer la valeur locative annuelle brute de l’immeuble, c’est-à-dire les revenus locatifs que vous auriez pu obtenir si vous aviez donné ce bien en location toute l’année compte tenu des usages dans le pays et de la situation de votre bien. Et ce, que le bien ait été loué ou non. Or, cela pose problème dans la mesure où la valeur locative est généralement plus élevée que le revenu cadastral.