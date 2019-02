Lasne reste la commune la plus chère du Brabant wallon

Les notaires du Brabant wallon ouvrent le bal des analyses du marché résidentiel en cette "Semaine de l'immobilier". Le prix moyen d'une maison dans la province s'affiche à 323.304 euros , soit une augmentation de 2,5% par rapport à l'année 2017. Les prix 2018 au Brabant wallon sont aussi 72% plus chers que les prix moyens constatés sur l'ensemble de la région wallonne, à savoir 189.257 euros. En Flandre, ce prix dépasse les 277.000 euros et à Bruxelles 452.000 euros.

Il faut en moyenne compter plus ou moins 134.000 euros en plus pour acheter une maison dans le Brabant Wallon comparé à l’ensemble de la Wallonie.

Lasne, leader incontestée

Lasne garde son statut de "commune la plus chère du Brabant wallon" avec un prix moyen de 562.000 euros. Braine-l’Alleud, Waterloo, La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux ou encore Beauvechain suivent de près avec un prix moyen oscillant entre 327.000 euros et 427.000 euros.

A l'inverse, les communes à l’extrême ouest, à l’extrême sud et l’extrême est (voir carte ci-dessous) présentent des prix moyens par commune nettement moins élevés . Exemple à l’ouest et au sud, les communes de Rebecq, Tubise, Ittre et Villers-la-Ville se distinguent avec des prix moyens de 233.000 euros à 268.000 euros. Plus à l’est, les communes de Jodoigne, Hélécine, Orp-Jauche, Ramillies et Perwez présentent des prix moyens de 213.000 euros à 266.000 euros.

Les couleurs affichées sont centrées sur le prix moyen du Brabant wallon (323.304 EUR). Plus la couleur est brun-rouge foncé, plus le prix moyen est élevé.

+9,7% en un an pour Waterloo

Seulement 17 communes sur les 27 enregistrent une croissance positive de leur prix moyen pour une maison en 2018. Les progressions les plus importantes entre 2017 et 2018 sont à trouver du côté de Waterloo et de La Hulpe. Leur prix moyen pour une maison a augmenté de 9,7%. Il faut compter entre 412.000 et 427.000 euros, soit les prix les plus élevés de la province, hors Lasne. La plus grande diminution est à mettre sur le compte de la commune d’Incourt (-15,9%) qui conserve un prix moyen pour une maison en 2018 de 285.000 euros.