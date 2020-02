"Le Bel 20? Si Aedifica y accède, on en sera très heureux"

C’est dans ses nouveaux bureaux bruxellois, logés dans les étages du Belliard 40, que Stefaan Gielens, le patron d’Aedifica, nous a fixé rendez-vous. Et plus précisément dans la grande salle du Conseil d’administration qui surplombe le quartier européen. La nuit tombe. Il n’a plus de rendez-vous. Et il promet de n’éluder aucune question.

Vous êtes ici depuis quand ? On dirait que l’immeuble est toujours en travaux…

Vous avez sans doute pris l’ascenseur D, celui des chantiers. On est arrivé en mai 2018. L’immeuble venait juste d’être réceptionné par Cofinimmo. Et on est resté longtemps seuls dans les murs qui sentaient le neuf. Depuis, les nouveaux arrivés se succèdent… Et les chantiers d’aménagement aussi.

Avant de se concentrer sur Aedifica, en tant que fréquent acquéreur de biens immobiliers, un petit commentaire sur le deal de l’année, la vente de la Tour des Finances, qui vient enfin d’être bouclé ?

Je vais faire court: une vraie histoire belge… Comprenne qui pourra.

Ah, vous parlez d’emblée d’histoire… La question portait surtout sur le rendement de 4.85% obtenu.

Vous savez, qu’est-ce que cela représente encore aujourd’hui un rendement -ou un yield-, dans notre métier ? Les taux d’intérêt actuels sont tellement bas – et depuis si longtemps - que ces yields ne signifient plus grand chose. Ce n’est jamais qu’un paramètre d’achat parmi d’autres. Il faut aussi – et surtout – bien analyser la qualité de l’immeuble, du bail locatif. Par contre, on peut faire un deal à 5% et encore payer trop. Je constate d’ailleurs que de plus en plus d’investisseurs cotés ne publient même plus ces yields.

Le portefeuille du spécialiste finlandais des soins en établissement, Hoivatilat, que vous venez de racheter en deux étapes, vous a finalement coûté cher ou c’était ce que vous aviez initialement prévu ?

On avait fait une valorisation basse et haute et on n’est pas sorti de la fourchette prévue. Mais tout est relatif dans pareille opération. Du côté des vendeurs, certains trouvent qu’ils ont dû négocier trop bon marché. Il y a aussi une réaction affective qui survalorise les actifs sur le point de perdre leur ancrage national. Il faut surtout bien comprendre ce qu’on vient d’acheter. Ce n’est pas seulement un portefeuille existant. C’est aussi un pipeline de projets en développement. Ce que nous avons surtout acquis, c’est une société locale de développement immobilier dans le segment spécialisé que nous ciblons. Et sur la valorisation de cette partie-là de notre dernière acquisition, il fallait faire des hypothèses sur les 20 prochaines années.

Il s’agit donc surtout d’une opportunité de croissance durable sur un marché comparable au nôtre ?

C’est en effet une belle alliance industrielle, qui offre des opportunités de croissance organique sur un marché comparable. Quand on cible l’immobilier de santé, on lorgne assez rapidement la Scandinavie, à la pointe en la matière. En outre, nos expertises se complètent parfaitement. Aedifica s’est constitué un portefeuille immobilier en acquérant des immeubles existants ou en s’associant à des promoteurs spécialisés et Hoivatilat s’est davantage constitué le sien en le développant progressivement lui-même.

Actuellement, le marché va plutôt dans le sens de la prise du risque du développement, qui offre une double plus-value, non ?

De fait. Avec les taux d’intérêt plancher qui se maintiennent dans la durée, quand on a une expertise réelle sur son marché, on essaie d’anticiper au maximum la prise de risque en y ajoutant un maximum de valeur. Dans ce contexte, l’acquisition d’Hoivatilat fait double sens pour nous, car notre nouveau partenaire a déjà une expertise de développement plus avancée que la nôtre. Un plus un fait donc bien plus que deux.

À terme, le modèle d’Aedifica en Belgique serait de suivre celui d’Hoivatilat sur son marché national ?

Oui, exactement. Je le crois, du moins. Je n’ai pas dit que notre ambition est de devenir un pur développeur, comprenons-nous bien. Mais dans le "deal sourcing" qui fait partie de notre métier, nous devons à l’avenir placer le curseur davantage vers le développement de projets, de manière contrôlée et non spéculative. Même si on travaillera toujours en partenariat avec un professionnel de la promotion immobilière, cela nous permettra d’avoir un meilleur contrôle de la qualité et du prix de revient de ce qu’on ajoute à notre portefeuille. On peut ainsi aussi mieux anticiper comment bien répondre aux attentes de l’exploitant, en amont de l’actif qu’il devra gérer.

Vous vous donnez quel délai pour implémenter ce changement de curseur sur le marché belge et sur vos autres marchés ?

Aujourd’hui déjà, on intègre progressivement cette évolution partout où nous sommes présents. En Allemagne, par exemple, nous avons déjà investi environ un demi-milliard d’euros en acquisitions et nous disposons d’un solide pipeline de projets avec un promoteur local qui va développer 18 nouvelles maisons de repos. Nous rénovons aussi des actifs, avec une certaine prise de risque, quand cela peut être profitable au propriétaire et au locataire sur le long terme. On vient d’ailleurs d’en faire la démonstration sur un site berlinois que nous venons de rénover.

En 2016, la presse a relaté un bras de fer avec le président du C.A d’Aedifica d’alors, Olivier Lippens (Finasucre, Vendis Capital). On a alors parlé de divergence de vue en matière de Corporate Governance. Trois ans plus tard, vous êtes toujours aux commandes et vous semblez avoir gardé le cap…

Cet épisode, la presse en a déjà beaucoup trop parlé en caricaturant les choses. Dès 2005, même si nous étions alors encore un portefeuille résolument résidentiel, on avait déjà intégré la notion du vieillissement de la société et la nécessité de se positionner sur ce segment de niche très intéressant pour anticiper nos stratégies d’investissements futurs. Et puis, on a rapidement constaté que le marché de la santé, dont personne ne parlait vraiment à l’époque, devenait de plus en plus intéressant. J’avais alors découvert des géants aux Etats-Unis qui ouvraient la voie et avaient 10 à 20 ans d’avance sur nous. On voyait aussi que plus le marché immobilier devenait mature, plus il s’orientait vers les "pure players".

"Qu’est-ce qui fait Aedifica aujourd’hui? Ce n’est ni un dictateur ni un Roi Soleil. C’est une équipe, qui a la même vision" Stefaan Gielens CEO Aedifica

On peut quand même dire que vous avez un caractère bien trempé, une vision et une ambition de croissance qu’il faut pouvoir suivre, non ?

J’ai la chance de piloter Aedifica depuis 15 ans. Et donc, j’ai pu progressivement prendre mes marques. Désormais toujours avec mon Comité de direction, en place depuis 2015. Qu’est-ce qui fait Aedifica aujourd’hui ? Ce n’est ni un dictateur ni un Roi Soleil. C’est une équipe, qui a la même vision. La Bourse nous a été très profitable et il fallait pouvoir être réactif pour aligner croissance financière et industrielle.

Admettons. Mais en termes de capitalisation, vous passez un peu pour la grenouille qui a réussi à se métamorphoser en bœuf sans perdre son ADN. Ce qui est plutôt rare… Vous avez commencé en 2006 avec quelle capitalisation ?

On a débuté sous la barre des 200 millions.

Et à combien en êtes-vous aujourd’hui ?

On est aujourd’hui à 2,9 milliards d’euros.

On parle aussi de plus en plus explicitement de votre entrée dans le Bel 20…

Ce n’est pas un objectif en soi. Mais on ne va pas cacher que si on y accède, on en sera très heureux… Financièrement, cela affecte peu les "trackers" et donc ce n’est pas ça qui va vraiment booster notre cours, je pense. D’ailleurs, de plus en plus, la Bourse à Bruxelles se résume à un mélange de biotechs et de briques…

Comme les autres sociétés immobilières cotées, le contexte macro-économique vous pousse également à croître rapidement pour l’instant, non ?

La conjoncture est très porteuse. Le fait que nous soyons précurseurs et que nous soyons des investisseurs long terme joue clairement pour nous actuellement. Ce ne sont pas les briques qui sont importantes à long terme. C’est la solidité du cash flow de nos opérateurs, qu’il faut garantir dans la durée. Et c’est un métier qui évolue très rapidement. Il faut donc pouvoir anticiper avec nos locataires. Et les clients ou patients finaux de nos locataires-opérateurs.

Et donc, si vous jouez sur le long terme, vous devez viser la qualité du service final avant même le rendement de vos opérateurs…