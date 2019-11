Le Belge VGP sollicite les petits investisseurs

Le groupe immobilier VGP lance une offre publique d'obligations pour un montant compris entre 100 millions et 150 millions d'euros. Les obligations ont une durée de quatre et porte un intérêt net de 1,693% hors frais.

Le groupe immobilier belge VGP lance une offre publique d’obligations pour un montant compris entre 100 millions et 150 millions d’euros . Les obligations destinées au grand public (coupure de 1.000 euros) ont une durée de quatre ans et portent un intérêt brut annuel de 2,75% soit 1,693% net. Les investisseurs devront s’acquitter de frais de placement de 0,75%.

L’offre débute le 22 novembre et court jusqu’au 26 novembre inclus. Elle pourra faire l’objet d’une clôture anticipée dès le 22 novembre à 17h30. Un montant de 80 millions d’euros de cette offre (si le montant maximal est de 150 millions) est réservé aux investisseurs souscrivant via le groupe KBC (CBC Banque incluse donc) et Belfius. Vu la possibilité d’une clôture anticipée, VGP conseille aux investisseurs de souscrire dès le premier jour.