Le Brabant reste deux fois plus cher que le Hainaut

La commune la plus chère est Ixelles. Mais globalement, les maisons les plus onéreuses se concentrent du côté de Lasne (455.061 euros en moyenne).

Statbel, l'office belge de statistique, publie les chiffres de l’immobilier pour l’ensemble de l’année 2017, jusqu'au niveau communal. Des prix toujours en légère augmentation globale, avec toujours d’énormes différences selon les cas. Maisons, villas et appartements augmentent entre 2 et 3% en moyenne.

218.704 euros Le prix moyen d'une maison





Pas de grosses surprises dans le bilan annuel dressé par Statbel, une fois encore. Un bilan déjà dépassé puisque les prix affichés sont calculés sur base de compromis signés pour la plupart il y a au moins six mois.

→ Le prix d'une maison d'habitation ordinaire était à ce moment stabilisé autour de 218.704 euros en moyenne. Une villa coûtait 359.945 euros et un appartement 226.820 euros.

Mais les responsables de Statbel le rappellent eux-mêmes: les disparités régionales restent importantes. Et les écarts, à échelle nationale, vont toujours du simple au double pour les prix moyens respectivement pratiqués dans le Hainaut (134.691 euros hors frais) et les Brabant (+-268.000 euros). Pourtant, les valeurs hainuyères ont bien progressé ces 15 dernières années; ce qui signifie que la demande et le pouvoir d’achat restent élevés autour de la capitale, malgré les valeurs affichées parfois rebutantes pour des biens pas toujours à la hauteur du prix demandé. "Location, location, location (la localisation)", arguent les vendeurs, reprenant l’expression anglaise consacrée.

690.387 euros Le prix moyen d'une maison à Ixelles

→ Ixelles-Lasne et Viroinval, désespérément aux antipodes

455.061 euros Le prix moyen d'une maison à Lasne

La commune la plus chère est, une fois n’est pas coutume, Ixelles, avec un prix – moyen – effrayant de 690.387 euros. Un prix à coller au nez des politiques régionaux qui oseraient encore prétendre qu’il n’y a pas de ‘gentrification’ dans la capitale de l’Europe. A contrario, les maisons les moins recherchées se trouvent toujours du côté de Viroinval et sont toujours vendues sous la barre des 100.000 euros, soit moins cher que pour un studio fatigué en banlieue.

En Région wallonne toujours, ce n’est plus un secret pour personne depuis près de 25 ans déjà que les maisons les plus chères se concentrent du côté de Lasne (455.061 euros), où, contrairement à Bruxelles, les édiles communaux revendiquent la gentrification et en font un slogan politique gagnant. Un slogan qui, implicitement, se répand dans toute la province: Ottignies-Louvain-la-Neuve, ville estudiantine historiquement et sortie de nulle part après 1968, est désormais dans le Top 5 des communes wallonnes les plus chères.

→ Dix ans de vaches maigres ? Pour les acheteurs, oui!

Il y a dix ans déjà, des analystes financiers en chambre et autres défenseurs des valeurs boursières annonçaient une bulle immobilière et un effondrement des prix. Or depuis 2010, même si les hausses de prix n’atteignent plus les cadences d’avant-crise, les prix moyens des maisons augmentent chaque année de façon continue.

En 2017, cette hausse de 2 à 3%, qui compense au moins l’inflation, concerne tous les types de biens. En 2016, cette hausse avait surtout touché les maisons d'habitation ordinaires (+4,1 % par rapport à 2015). En 2017, ce sont les villas wallonnes qui reprennent quelques couleurs, avec une hausse moyenne de 5,4 %, à 286.678 euros (hors frais). A Bruxelles, ce sont – encore – les appartements qui prennent le plus de couleurs, avec un bond de 4,5 %.

Il faut donc aujourd’hui pouvoir débourser 285.000 euros en moyenne (tous frais compris) pour espérer devenir propriétaire d’un "banal" appartement dans la capitale. Et même une banale maison à Molenbeek se négocie, frais compris, à plus de 300.000 euros. Pas de gentrification, qu’ils disaient… A Bruxelles, seules les villas piquent du nez. Mais elles se négocient toujours, selon les quartiers (encore) concernés, à des prix qui ne concernent qu’une niche de propriétaires.