Le Business Park Jaurdinia a obtenu son permis

Stratégiquement installé à la jonction entre l’autoroute E411 et la N25 vers Nivelles, Charleroi et Waterloo, le futur Business Park Jaurdinia profitera, selon ses concepteurs, d’une situation favorable pour "offrir une accessibilité idéale pour les fournisseurs et les clients, mais aussi pour attirer des collaborateurs venus des quatre coins du pays". Et par les temps qui courent, ce double atout n’est pas un luxe en Brabant wallon tant les parcs d’affaires de ce type sont demandés sans être toujours aussi bien situés et équipés. "Dès l’annonce du projet, celui-ci a attiré les acheteurs: 55% des unités PME et 40% des surfaces logistiques sont déjà réservées. Et nous allons lancer tout prochainement la mise en location des bureaux", précise Michel Meers, le patron de BVI, dont le siège se trouve à Wommelgem mais qui est particulièrement dynamique en Brabant wallon pour l'instant, avec notamment deux projets à Wavre (Parc de l'Europe et Parc Franklin).