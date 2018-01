Le Cercle de Wallonie déménage

Dans un premier temps, le nouveau concessionnaire réalise des travaux conséquents pour moderniser l’immeuble obligeant le Cercle de Wallonie à déménager ses activités à Colonster. Selon des sources proches du dossier, il n’y reviendra pas quand le château sera opérationnel. "On ne sait pas quand les travaux seront finis et après, le Cercle de Wallonie ne sera plus vraiment chez lui en raison du contrat de concession signé par Chateauform’ . De plus, le loyer à l’avenir est trop élevé ", nous a confié une source proche du dossier.

En effet, avec l’arrivée du leader européen pour l’accueil de séminaires et d’événements d’entreprises, le Cercle de Wallonie ne pourra plus offrir à ses membres tous les programmes et les facilités d’aujourd’hui. Or, les dirigeants du Cercle ont à cœur de faire plaisir à leurs membres en leur proposant des facilités et des conditions d’accueil de qualité. Toutefois, certains grands événements ponctuels du Cercle pourraient y être organisés à l’avenir.