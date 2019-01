Le Chrysler Building de New York est à vendre

C’est l'un des gratte-ciels de New York qui donne le plus de torticolis aux millions de touristes qui arpentent Manhattan chaque année. Selon le Wall Street Journal, il est à nouveau à vendre. A un prix qui devrait donner le vertige. C’est sans doute, avec sa coupole Art déco unique plantée à l’intersection de la Lexington Avenue et de la 42e rue, dans le quartier de Midtown, hypermédiatisée depuis un siècle par Hollywood, la tour la plus iconique de Big Apple. La préférée des new-yorkais aussi, selon les derniers sondages.

Avec ses 84 étages (dont 75 habitables) et ses 319 mètres de haut (flèche de 27 tonnes et de 58 mètres comprise), l’immeuble a d’ailleurs été, avant le krach boursier de 1929 et jusqu’à l’inauguration en 1930 selon les plans de l’architecte William Van Alen, le gratte-ciel habité le plus haut du monde. Il sera détrôné un peu plus tard par son voisin, l’Empire State Building (381 mètres).