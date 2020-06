Le MG Business Center Ghent est racheté par Belfius Insurance

Décidément, Belfius aime les bâtiments d’angle neufs posés à proximité des gares . Après avoir fait construire son futur siège sur le seuil de la gare de Namur, sa branche assurance, entièrement détenue par l’État belge via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), vient d'ajouter dans son portefeuille immobilier un tout nouvel immeuble de bureaux développé par la société gantoise de promotion immobilière MG Real Estate (Ignace De Paepe) devant la gare de Gent-Sint-Pieters, un des nouveaux centres pour les entreprises qui régionalisent leurs services.

Le complexe de 10.000 m² avec services est occupé depuis 3 ans déjà par plusieurs entreprises. Engie Electrabel, Gevers (conseil et services en propriété intellectuelle), l’entreprise générale de construction CIT Blaton , les avocats de Tiberghien et ML6 (applications analytiques) s'y sont installés. Les loyers pratiqués, de l'ordre de 275 euros par m² par an, y rivalisent déjà avec les meilleures adresses de la capitale. Un rendement locatif qui fait penser que le prix de la transaction pourrait être un record pour la ville de Gand, voire pour la Flandre.

Outre la gare sur son seuil, l’immeuble dessiné par les architectes de Jaspers-Eyers et Glenn Sestig dispose d’un parking de 164 places pour voitures et 221 pour vélos qui complète l’offre multimodale en sous-sol. Le bâtiment comprend également un espace commercial de plus de 900 m² occupé par un Proxy Delhaize et un espace horeca de 350 m².