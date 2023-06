Le Mix veut faire ses preuves dans l'ancienne Royale Belge et s'étendre

Mix conjugue hôtellerie, restauration, coworking et sport dans le bâtiment fraichement rénové de l'ancienne Royale Belge, première étape pour éprouver le modèle.

Les ouvriers s'affairent. C'est la dernière ligne droite pour l'équipe de Mix avant l'ouverture, fin juin, dans le bâtiment fraichement rénové de l'ancienne Royale Belge, à Watermael-Boitsfort. Sur les près de 40.000 m2 disponibles dans l'iconique immeuble en croix, les entrepreneurs bruxellois, menée par Jean-Michel André, ont pris 21.000 m2 pour développer leur nouveau concept. Le reste du bâtiment propose des bureaux, totalement loués depuis un an, et le food-court Fox, récemment ouvert.

L'idée est donc de conjuguer - ou mixer - un hôtel proposant 180 chambres et studios avec un espace de coworking et d'événementiel qui dispose de 100 postes de travail, de salles de réunion et d'un auditorium classé de 300 places, une activité de salle de sport, des bars et un restaurant, qui ouvrira plus tard dans l'année. Le tout sous un même opérateur.

Mix est en fait le fruit du hasard, expliquent Jean-Michel André (Limited Edition Hotels) et Corentin Poes (Crossfit Dansaert). À l'origine, chaque fonction du bâtiment devait être gérée par une entreprise différente. Il était, par exemple, question que les Français de Comet, spécialisés dans les salles de réunions événementielles, prennent en charge la partie travail et que David Lloyd manage la salle de sport. Or, les différents acteurs ne passent pas à la signature. L'équipe de Jean-Michel André reprend alors progressivement les différents volets du bâtiment, tout en recrutant de nouveaux profils spécialisés pour gérer le navire. Pour financer leurs ambitions, la bande peut compter sur René Beltjens, qui détient 80% du capital de Mix, le management constituant le solde.

Bruxelles, première étape avant d'autres localisations?

L'équipe en est convaincue, Mix peut se développer en répondant à des modes de vie bousculés par la pandémie de coronavirus où travail et privé s'entremêlent, mais aussi à un besoin croissant de reconvertir des surfaces de bureau de trop grande capacité devenues obsolètes. "Notre offre renforce l'attrait du bureau pour les employés des entreprises installées aux étages supérieurs. Pour attirer les talents, un beau bureau et un cowork ne suffisent plus", pose Poes.

