Le Passage du Nord, version Cohabs, à l'enquête publique

On vous l'annonçait en septembre dernier déjà. Le passage de 70 mètres qui fait la jonction entre la rue Neuve et la place de Brouckère va être repensé, surtout dans les étages de la galerie commerçante centenaire classée (1882). 64 chambres, anciennement gérées par l'hôtel Métropole, y seront repensées et divisées en 4 colocations distinctes, pour conserver l'esprit cher à l'entreprise belge. Plusieurs espaces communs, dont une salle de sport, un toit potager, une couche de services technologiques et des bureaux sont au programme.