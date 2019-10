Le Règlement bruxellois cadrant les demandes de permis dans le quartier Loi annulé

Suite au recours introduit par plusieurs associations environnementales et de riverains, le Règlement régional d’urbanisme cadrant la zone Loi et ses abords a été cassé par le Conseil d’Etat.

Le Règlement régional d'urbanisme zoné (RRUZ) pour la rue de la Loi et ses abords directs, objet d’un recours porté par plusieurs associations environnementales et locales , a été annulé par le Conseil d’Etat.

Cette décision, tombée fin septembre, rend dès lors illégale les derniers permis d’urbanisme octroyés et les projets construits récemment dans la zone (dont la tour mixte The One). Toutefois, un nouveau plan d’aménagement est déjà sur les rails pour corriger le vide juridique causé par cette annulation du RRUZ.