Le Sea Grill déménage à La Villa Lorraine

Serge Litvine, le propriétaire de La Villa Lorraine, confirme le déménagement du restaurant Sea Grill d’Yves Mattagne, qui quitte le rez-de-chaussée de l’hôtel Radisson Blu pour cause de travaux.

Après la rénovation des chambres de l'hôtel Radisson Blu, c'est au tour du hall et de l'ensemble du rez-de-chaussée d'être transformés et modernisés en un espace plus haut de gamme.

Ce projet ambitieux, et le vaste chantier qu'il entraînera, ne permettant pas au Sea Grill de rester ouvert (compte tenu des besoins et aspirations de chacun), le restaurant doublement étoilé d'Yves Mattagne fermera le 31 décembre 2019. À partir du 7 mai 2020, le Sea Grill et son équipe déménageront définitivement à La Villa Lorraine dont la décoration et l'aménagement auront totalement été transformés.

Un pop-up restaurant secret

Vue en plein écran Le Sea Grill d'Yves Mattagne fermera ses portes le 31 décembre 2019 pour les rouvrir à La Villa Lorraine le 7 mai 2020. ©Kristof Vadino

Entretemps, Yves Mattagne s'installera du 15 janvier au 30 avril 2020 dans un pop-up dont l'endroit est encore gardé secret.

L'hôtel Radisson Blu restera ouvert et opérationnel pendant la durée des rénovations, dont les travaux seront achevés en avril 2020.