Le Service public bruxellois sera bien logé dans la Silver Tower

Deux appels d'offres

"C’est un peu absurde, mais je suis très content que mon autorité de tutelle ait perdu dans ce dossier précis. J’accueille cette décision comme une opportunité de repartir sur de bonnes bases. On peut remettre en cause la qualité de la procédure et aussi la manière dont le dossier a été traité sur le fond en termes d’ambitions: quel signal va-ton donner avec la prochaine adresse de la Région?", avait alors commenté, à chaud, le maître architecte, Kristiaan Borret.

Le second appel d’offres , quasi un copié-collé du premier, est, quant à lui, étrangement passé comme une lettre à la poste . Et, comme tout le monde le prédisait depuis la première heure, c'est la Silver Tower de Ghelamco, qui pousse place Saint-Lazare à Saint-Josse pour l’instant, qui emporte la jolie timbale. Le contrat est évalué à quelque 150 millions d’euros.

Technique de construction "Up & Down"

Pour livrer la tour de bureaux de 137 mètres de haut dans les temps impartis (fin 2020) et y déménager les quelque 2.000 agents, dont la plupart sont actuellement logés dans le City Center voisin (propriété d’AG Real Estate sise de l’autre côté du boulevard), Ghelamco a mis le turbo ces derniers mois. L’entreprise de construction CIT Blaton, en charge du chantier, a même mis en œuvre une nouvelle technique "Up & Down" permettant de construire simultanément vers le bas (fondation) et vers le haut, histoire de rattraper le temps perdu.