Le deal d'Aedifica "qui va faire monter son bénéfice par action"

La croissance de ce secteur sera financée grâce au produit de la transaction. Cet argent frais permettra-t-il d’éviter une future augmentation de capital? "L’éviter, non, car la croissance d’Aedifica est plus rapide" , a confié Stefaan Gielens, administrateur délégué d’Aedifica, à L’Echo. " ç a pourra peut-être jouer un petit rôle dans le timing d’une augmentation de capital mais ce n’est pas tellement fondamental. L’important est qu’Aedifica va recycler du capital actuellement investi dans cette activité d’appartements qui rapporte moins, au point de vue du rendement récurrent, que des investissements en santé."

Plusieurs étapes

D’après les chiffres arrêtés à juin 2017, le rendement brut des immeubles à appartements d’Aedifica s’élève à 4,9%, alors qu’il monte à 5,7% dans le segment des logements des seniors et à 6,5% dans le secteur des hôtels et autres immeubles. "En récupérant du capital dans la branche ‘appartements’ pour le réinvestir, on fera monter le bénéfice par action pour l’actionnaire", estime Stefaan Gielens.