Le dossier de rachat du Centre Monnaie est bouclé

Whitewood, DW Partners et Immobel ont signé ce jeudi l’acte notarié pour l’acquisition du Centre Monnaie, avec la volonté de lui offrir une nouvelle jeunesse et lui permettre de s’intégrer parfaitement sur le nouveau piétonnier d’ici 2025.

Pour la plus ancienne société immobilière cotée à la Bourse de Bruxelles, l’acquisition du Centre Monnaie est tout un symbole: "Un geste stratégique pour le Groupe et un pas de plus sur le piétonnier, car nous n’en sommes pas au premier projet dans les environs", commente Marnix Galle, le président exécutif d’Immobel.

En effet, après le redéveloppement de Chambon (50.000 m²) sur l’ex-siège de la CGER rue Fossé-aux-Loups, Immobel a multiplié les positions dans la zone, notamment sur l’ancien siège d’Allianz, place de Brouckère, en partenariat avec BPI. Une demande de permis est d’ailleurs imminente pour transformer en commerces et logements cet immeuble de bureaux obsolète voisin du Centre Monnaie.

Vision commune sur le futur du Centre Monnaie

L’association d’Immobel avec Whitewood et DW Partners (50/50) pour le rachat du Centre Monnaie - jusqu’à ce jour propriété de la Ville de Bruxelles et de la Poste - se profilait comme une évidence. En effet, les deux derniers, déjà propriétaires des Multi-Towers (ex-tour de Brouckère) voisines, et le nouveau partenaire financier partagent la même vision du futur quartier.

Le partenariat était d’ailleurs sur la table depuis plus de trois mois; mais un recours au Conseil d’Etat, introduit par le dernier candidat en lice évincé, IRET Development, suspendait la clôture de l’opération. Aujourd’hui purgé de tout recours, le marché, supervisé par Deloitte, a pu être finalisé. Le montant de la transaction de rachat des murs avoisine 90 millions d’euros.

Les nouveaux propriétaires souhaitent à présent faire avancer le dossier et déposer rapidement la demande de permis d’urbanisme. Deux bureaux d'architecture,ADE Architect (Marc Stryckman et associés) et Bontinck (Gand) avaient déjà été désignés dans l'équipe gagnante. Mais, en concertation ouverte avec Whitewood, le maître architecte bruxellois souhaite superviser la conception de ce bâtiment emblématique du centre-ville: "A ce stade, dans l'offre, ne figuraent que quelques schémas; pas du tout un projet d'architecture abouti. Nous avonc donc convenu, en accord avec Whitewood, de lancer un appel pour désigner un seul architecte de conception qui veille à maintenir l'intégrité du bâtiment moderniste tel quel", motive Kristiaan Borret.

