Le goulet Louise ou 50 boutiques qui ne cessent de se relouer... plus cher

GH Group, la société du propriétaire ucclois Gérald Hibert, est bien connue dans le petit monde de l’immobilier retail bruxellois.

Celle-ci vient juste d’ajouter à son Monopoly local l’immeuble Louise 24. Occupé récemment encore par l’enseigne 1.2.3., il est aujourd’hui en travaux. Avant cette dernière acquisition, Gérald Hibert était déjà le plus gros bailleur du Goulot avec, à son actif, les immeubles 1 Nespresso, 11 Montblanc, 20 Massimo Dutti, 25 Rituals, 28 Desigual, 29-31 Michael Kors, 33 Lancel, 35 ChronoStock et 52 Guerlain.

Pourtant, cette boulimie locale n’a débuté "activement" qu’il y a dix ans. C’est à partir de 2008, en effet – en pleine crise –, que Gérald Hibert, flairant la truffe, a commencé à racheter ce morceau d’artère commerciale par appartement. Au prix parfois fort, en redéveloppant et en sous-louant ensuite à prix encore plus fort, avec une rapidité d’action et une capacité financière inégalées sur l’espace concerné, désormais estampillé à ses initiales.

Et le moins que l’on puisse dire – sans aborder la manière –, c’est qu’il est efficace. "À une exception près, il ne conclut jamais un contrat locatif sans obtenir le loyer le plus élevé du moment. Il n’est donc pas seulement un bailleur toujours plus cher que la moyenne du micro-marché; il est quasi toujours celui qui parvient à obtenir le loyer le plus élevé du marché en cours. Et il détient bien sûr le record de l’unité commerciale louée le plus cher: en 2104, Michael Kors a pris à bail une partie de son magasin – 67m² au sol – pour 200.000 euros par an, sans oublier le pas-de-porte de 700.000 euros (droit d’entrée forfaitaire) payé au bailleur", précise Grégoire Dupont (refero.re). Pour les trois unités commerciales où nous avons pu tracer un "avant" et un "après" GH Group, les hausses ont été en moyenne de 280%, inflation déduite.

Tout récemment, Gérald Hibert a annoncé vouloir repositionner sur le marché local la Galerie Louise, intrinsèquement liée au Goulet, après l’avoir rénovée et restructurée. On attendra de voir comment l’homme d’affaires s’y prend pour commercialiser les espaces rénovés et y faire cohabiter, le long des 1.400 m² de ruelles couvertes, une offre durable, cohérente et complémentaire aux rues adjacentes. Le chantier de rénovation vient de commencer et devrait être achevé pour les fêtes de fin d’année.