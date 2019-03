Le marché du logement neuf de plus en plus clivé entre les Régions

Les chiffres 2018 d’octroi des permis de bâtir viennent d’être publiés par Statbel, l’office belge de la statistique. Seule la Flandre répond à peine aux besoins annuels en logements.

Sur les 11 premiers mois de 2018, la Wallonie et la capitale enregistrent une lourde chute en matière de délivrance de permis de bâtir résidentiels. C’est une véritable douche froide quand on connaît les besoins structurels en logements neufs qui touchent ces deux Régions. Bruxelles affiche la baisse la plus préoccupante (-23%), avec seulement 146 permis de bâtir délivrés. Quant à la Wallonie, avec 5.677 permis enregistrés, elle chute de 8% sur un an.

On nuancera ce repli significatif en prétextant notamment que les demandes de permis introduites le sont de plus en plus par des sociétés de promotion qui englobent sous un même permis un nombre important de logements, mais la remarque vaut aussi pour la Flandre.

Et là, surprise, les délivrances de permis font un bond de 40%, pour dépasser le cap des 20.000 permis octroyés sur base annuelle. À elle seule, cette hausse régionale fait d’ailleurs enfler le total national de 25%. Mais si on enlève la part flamande, il y a de quoi pleurer. Et alerter tous les partis politiques avant l’échéance électorale. C’est ce que ne manque pas de faire l’UPSI, l’Union professionnelle du secteur immobilier, dans un memorandum alarmiste sur l’écart croissant entre besoins de logements neufs et offre actuelle. En cause, notamment: l’insécurité juridique des procédures et les lenteurs administratives.

Quant aux résultats relativement remarquables affichés au nord du pays, ils s’expliquent notamment par l’empressement des porteurs de projet à investir leurs économies dans la brique et à obtenir un permis avant de voir tomber les premiers effets du “stop au béton”. Invité récemment par l’UPSI, Bart De Wever soutenait d’ailleurs chaleureusement tous les projets résidentiels dans sa ville d’Anvers en promettant aux professionnels présents dans la salle de soutenir et d’accélérer leurs démarches.