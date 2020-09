Le marché immobilier bruxellois en berne

Pour la première fois depuis 2007, l'activité immobilière a été forte pendant les mois d'été en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, les transactions sont en recul.

"Il n’y a jamais eu autant de transactions immobilières en juillet et en août en Belgique", affirme la fédération du notariat. Les chiffres montrent toutefois d'importantes différences entre les régions.

Une Région n'est pas l'autre

L'activité a été très élevée en Flandre (+14,6%) et en Wallonie (+15,1%) , mais dans le chef de la Région bruxelloise, c'est un coup de froid qui a soufflé sur le marché immobilier: le nombre de transactions y a diminué de 6,2% par rapport à août 2019.

Les traces de la pandémie

Sur l'ensemble de l'année, le marché n'est toutefois pas encore revenu à son niveau de 2019. On rappelle qu'à cause des mesures pour limiter la pandémie, le nombre de transactions s'était effondré en mars (-13%), avril (-23,9%) et mai (-29,7%). Le mois de juin avait été celui de la reprise (+8,5%).