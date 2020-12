Le marché immobilier du bureau cornaqué par la crise sanitaire

Le confinement, ses causes et ses conséquences ont chamboulé et vont modifier à terme le marché du bureau. La plupart des grands utilisateurs ont entamé un processus de réflexion sur leur stratégie immobilière. Les chiffres le prouvent déjà.

La crise sanitaire, toujours très prégnante sur le marché du travail, a eu des effets à tous les étages sur le marché immobilier du bureau bruxellois. "Des effets – sans doute profonds et durables – qui ne sont pas tous négatifs, quoi qu’on en pense…", fait directement remarquer Jean-Philip Vroninks, le patron de JLL Belgium, qui présentait ce mardi son bilan annuel.

Si elles le peuvent, la plupart des sociétés privées et des administrations sont pour l’instant assez rétives à prendre des décisions en matière de prises en occupation d’espaces de travail. Résultat direct: la prise en occupation (take up) enregistrée cette année est la plus basse des 25 dernières années. Elle avait dépassé l’an dernier 500.000 m² et n’atteindra plus 300.000 m² cette année. La baisse atteint-42%. Elle est alignée sur les autres pays européens.

Marché locatif à deux vitesses

Si les décisions se font attendre, JLL note déjà, dans les intentions, une polarisation du marché qui devrait se confirmer dès l’an prochain, avec des renégociations et des déménagements prévisibles en 2022. "Les projets neufs ou rénovés se louent. Mais le reste va sans doute gonfler progressivement un vide structurel. Les sociétés ont en effet des demandes de plus en plus ciblées qui vont influencer le type de produits offerts, leur localisation et les prix négociés", précise Erik Verbruggen, à la tête du département Bureau, chez JLL.

Concrètement, les bureaux neufs ou rénovés récemment, économes en énergie et situés près des nœuds de transport public seront très demandés, avec une pression haussière sur les prix. C’est déjà le cas, notamment, dans le quartier nord de Bruxelles où les loyers sont, depuis quelques mois déjà, en forte hausse. Dans le Manhattan Center, on a même atteint, pour une petite prise en occupation (moins de 1.000 m²), la barre des 340 euros/m²/an. Du jamais vu.

Par contre, les bureaux anciens et éloignés de tout risquent de rester de plus en plus sur le carreau, même à prix bradé. "C’est un des effets positifs de la crise sanitaire en cours: elle provoque une accélération de la reconversion des bureaux obsolètes vers des produits plus durables et très économes en énergie. Et là où la demande ne sera pas au rendez-vous, notamment celle des administrations soucieuses de respecter les nouvelles normes européennes (Green Deal), la reconversion, surtout en logements, sera elle aussi accélérée dans les 5 prochaines années", ose Jean-Philip Vroninks.

L’investissement toujours au top, mais réorienté

5,1 milliards d'euros C'est le montant total investi en 2020 - pour l'instant - dans des actifs immobiliers situés en Belgique

Sans surprise, les investisseurs suivent la même logique et se focalisent souvent sur les immeubles dits "core", plus chers mais répondant à toutes les demandes du marché. Le total des investissements réalisés cette année dépasse encore les 5 milliards d’euros, tous types d’actifs confondus. C’est le segment du bureau qui se réserve toujours la part du lion: 3,3 milliards d’euros (+22% sur un an). Mais à elle seule, la vente de la Finance Tower (Tour des Finances) représente plus du tiers du volume enregistré en 2020 (1,3 milliard d’euros).

"Il n’y a qu’une Tour des Finances sur le marché bruxellois. Le volume devrait donc plutôt revenir l’an prochain autour de 2 milliards d’euros, ce qui est la moyenne ces dernières années", prévient déjà Adrian Glatt, à la tête du département Capital Markets chez JLL.

3,25% C'est le rendement plancher enregistré cette année lors d'une transaction sur le segment du bureau. Pour devenir propriétaire de l'Iris Tower, le nouveau siège de l'administration régionale bruxelloise, DEKA Immobilien a mis le prix: 205 millions d'euros.

Vue en plein écran L'Iris Tower, à Saint-Josse. Sa revente par Ghelamco a scellé le rendement le plus bas de l'année - donc le montant relatif le plus élevé - sur le marché du bureau bruxellois. ©JL Deru / Greisch

A ce petit jeu, sous la pression d'une demande internationale très ciblée (80% pour les actifs "Core"), les rendements se tassent et sont passés en moyenne sous la barre des 4%, comme à Luxembourg. Le record? L’Iris Tower, prise d’assaut depuis quelques semaines par l’administration régionale bruxelloise, à Saint-Josse. Le rendement négocié par Deka Immobilien, l’acheteur allemand, avec le promoteur Ghelamco, est tombé à 3,25%.

Si on élargit un peu le spectre, un autre constat saute aux yeux: les investisseurs boudent de plus en plus les actifs commerciaux (retail). En 2020, le volume investi – quasi uniquement dans les centres commerciaux de périphérie – n’atteint plus que 375 millions d’euros, en chute de 44% sur un an. "La crise sanitaire a accéléré le mouvement; mais le verre était déjà dans la pomme avant. Le mal est profond et une remise en question de fond est en cours", précise Adrian Glatt.

-44% C'est la chute brutale du volume d'investissement enregistré dans des actifs immobiliers commerciaux cette année

Le logement, par contre, attire toujours davantage les acteurs institutionnels et internationaux, qui ont investi cette année (+6%) dans des complexes résidentiels belges ciblés (kots étudiants, maisons de repos, co-housing, etc.).