Le marché résidentiel a résisté à la crise, selon Trevi

Comme le dit dès l’entame le patron du réseau d’agences Trevi, s’il est bien un trimestre qui marquera l’histoire de l’immobilier résidentiel, c’est celui qui vient de s’achever. "Deux éléments ressortent d’une abondante communication publiée sur le sujet durant le confinement: une méfiance renforcée sur l’évolution des prix du résidentiel en Belgique et une crainte sur la capacité ou la volonté des consommateurs de se porter acquéreurs de biens immobiliers dans le futur. Nous ne polémiquerons pas sur l’origine des informations qui ont circulé ces trois derniers mois et qui ont passablement plombé une ambiance déjà compliquée pour notre secteur. Nous nous contenterons de répondre par la résilience hors du commun affichée par le marché résidentiel et sa capacité à continuer à mobiliser encore et toujours une épargne qui ne sait plus à quel autre saint se vouer", réagit d’abord Eric Verlinden, convaincu que certains analystes prennent un malin plaisir à durcir systématiquement le trait quand il s’agit d’immobilier.