Le marché résidentiel victime de son succès

Les zones urbaines dans lesquelles les pouvoirs publics ont consacré le plus d’efforts pour améliorer le cadre public, comme Louvain (photo), sont les plus prisées actuellement.

Pour sa première édition de 2020, l’indice trimestriel Trevi du marché résidentiel reste au beau fixe, encore et toujours. Mais la tension grandit sur le segment de l’offre: s'il n’est pas réalimenté rapidement, pénurie et hausse de prix guettent.

Une année 2019 remarquable se clôture avec un indice en hausse pour la quatrième fois consécutive. Mais s’il s’en réjouit, Eric Verlinden, le patron du réseau Trevi, ne voit pas tout en rose pour autant. Il retient tout d’abord la progression continue et régulière du nombre d’investisseurs privés, pas seulement à Bruxelles, d’ailleurs. Et quand on lui demande si ce n’est pas un danger structurel pour le marché de la location s’il y a suroffre, il brandit ses chiffres, tout frais: "La durée de vacance des biens mis en location reste stable aux environs de 35 jours pour l’ensemble de l’année 2019. Et cette constante est essentielle pour l’équilibre et la bonne santé du marché", avance-t-il.

Tassement de l’offre

La raréfaction de l’offre en logements neufs entraînera rapidement une augmentation des prix avec un repli sur le marché secondaire, lui aussi progressivement mis sous pression.

Selon lui, deux paramètres expliquent l’activité soutenue sur le marché locatif belge: l’accès à la propriété se fait aujourd’hui plus tardivement – en moyenne vers 35 ans alors qu’il avait lieu vers 28 ans il y a une quinzaine d’années – et la croissance de la population urbaine se poursuit inexorablement. "Mais au même moment, la production de logements diminue sur les centres urbains. C’est sans doute la conséquence de l’épuisement des réserves foncières. Mais les retards accumulés par les administrations compétentes – surtout en Région bruxelloise – étouffent la production de logements résidentiels neufs".

Vue en plein écran Le projet Zen Factory, à Lot-Beersel. ©Conix RDBM Architects

Pour Eric Verlinden, cette menace de pénurie doit rapidement être endiguée. Dans le cas contraire, on pourrait creuser le déséquilibre entre l’offre et la demande. Et la raréfaction de l’offre en logements neufs entraînera rapidement une augmentation des prix avec un repli sur le marché secondaire, lui aussi progressivement mis sous pression. "Il ne faut pas être grand économiste pour prévoir qu’une tension sur les prix accroîtrait d’ailleurs la difficulté d’accès à la propriété aux moins fortunés. Il reste donc à espérer que les administrations concernées réagiront à temps en mettant l’accent sur une politique permettant au plus grand nombre d’accéder à cette propriété", lance le patron du réseau Trevi.

Pression sur les petits logements

Autre tension qui se confirme sur le marché résidentiel: le succès des petits logements, tant à l’achat qu’à la location. Partout en milieu urbain, ces petits logements (studios ou appartements une chambre) sont les plus recherchés… et les moins produits. "Il s’ensuit une augmentation de prix pernicieuse sur les créneaux d’entrée de gamme, qui rend de facto la location moins aisée pour les personnes socialement plus démunies", constate-t-il.

Dans les chiffres, la répartition de la demande est d’ailleurs assez similaire tant pour la vente que la mise en location: ce type de biens concentre à lui seul 50% de la demande sur le segment des appartements. Et si 8% de la demande concernent les appartements 3 chambres, on en met toujours 15% sur le marché, avec des difficultés évidentes pour les écouler et les louer. Là également, les exigences des autorités publiques locales devraient tenir davantage compte de la réalité de marché actuelle, selon Trevi.

Nous notons avec satisfaction que nous ne sommes pas rentrés dans une bulle spéculative avec des croissances de prix à 2 chiffres alors que certains paramètres auraient pu le laisser supposer. Eric Verlinden patron du réseau Trevi

Toujours pas de bulle

Côté prix, les zones urbaines dans lesquelles les pouvoirs publics ont consacré le plus d’efforts pour améliorer le cadre public (Louvain, Malines, Gand, Bruxelles, …) sont les plus prisées actuellement. "Mais nous notons avec satisfaction que nous ne sommes pas rentrés dans une bulle spéculative avec des croissances de prix à 2 chiffres alors que certains paramètres auraient pu le laisser supposer. À titre comparatif, on peut pointer l’immobilier commercial, considéré jusqu’il y a peu comme le Graal des investisseurs et qui connaît actuellement un solide recul des valeurs après une croissance clairement excessive. Voilà un exemple frappant démontrant que les vagues spéculatives trop fortes entraînent des déconvenues à court ou moyen terme", insiste Eric Verlinden, qui ose miser sur une année 2020 légèrement plus calme que la précédente sur le marché résidentiel urbain.