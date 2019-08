Le méga centre de conférence de la Commission se dévoile

Développement d’ampleur en vue au cœur du quartier européen. L’ancien centre de conférence Albert Borschette, sis à la rue Froissard (Etterbeek), près de la place Jourdan, sera bientôt relogé dans un écrin flambant neuf. C’est qu’après 35 ans de bons et loyaux services – permettant la tenue de quelque 4.000 événements par an –, il était temps. Le bâtiment n’était en effet plus adapté aux réalités rencontrées, notamment en matière de flexibilité d’usage, de performances énergétiques ou encore de sécurité.