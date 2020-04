Le mégaprojet Uplace définitivement jeté aux orties

90 millions d’euros et 15 ans perdus pour rien. C’est le triste bilan de l’aventure bruxelloise (Machelen) de Bart Verhaeghe, le tycoon brugeois dont le club de foot est confiné pour l’instant. Un nouveau quartier commerçant devrait remplacer le mégaprojet initial. Son nom: Broeklin. L’information devrait être confirmée par vidéoconférence ce jeudi.

Uplace est mort. Vive Broeklin! Le développeur de projet Uplace met définitivement à la trappe le mégaprojet qu’il portait sur un ancien site industriel de Machelen, sous le viaduc du Ring. Il le remplacera par un projet immobilier moins ambitieux et davantage dans l’air du temps: un quartier commerçant et branché imaginé par ORG Permanent Modernity, l'agence de design du professeur et architecte Alexander D'Hooghe.

Ce dernier a développé son concept après plus d'un an et demi de concertation avec l'ensemble des acteurs de régionaux. Broeklin sera basé sur un vaste partenariat dans lequel la municipalité de Machelen est également impliquée. L'organisation d'employeurs Voka et le syndicat Unizo participent également au projet.

Après ce travail d'étude approfondi confié au professeur d’Hooghe, Uplace a donc opté pour un projet socio-économique davantage ancré dans le tissu de cette zone de reconversion et moins "touchy" politiquement et moins mégalo financièrement.