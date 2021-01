Le nouveau centre de conférences de l'UE confirmé rue de la Loi

C’est signé. L’OIB, le bras immobilier de la Commission européenne à Bruxelles, et le promoteur Atenor ont signé ce vendredi la convention cadrant l’acquisition du nouveau Centre de Conférences proposé par le promoteur coté en Bourse dans le cadre de son projet Realex .

"C’est une reconnaissance pour nous et pour Bruxelles dans son rôle de capitale de l’Europe."

Ce dernier avait été retenu au terme de l’appel d’offres lancé par la Commission européenne au travers d’une procédure dite de dialogue compétitif. "C’est une reconnaissance pour nous et pour Bruxelles dans son rôle de capitale de l’Europe", se réjouit Stéphan Sonneville, le CEO d’Atenor, qui voit enfin le bout de cette procédure longue et complexe entamée voici près de 15 ans déjà .

Vu les exigences restreintes du cahier des charges de l’OIB , le projet retenu disposait d’atouts indéniables pour l’emporter , à commencer par sa localisation stratégique dans le bas de la rue de la Loi, à quelques mètres des sièges de la Commission et du Conseil européens.

Pour rappel, le nouveau Centre de Conférences remplacera l’actuel Centre Borschette. Il disposera d’une surface globale de quelque 25.000 m2 hors sol offrant 29 salles de réunions et de conférences adaptables, un espace de bureau, une cafétéria, une structure d’accueil pour les enfants, une salle de restaurant et un nombre important de parkings vélos et voitures en sous-sol. Il a été pensé pour accueillir jusqu’à 3.100 personnes simultanément.