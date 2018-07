Le nouveau navire amiral wallon de Belfius surplombera la gare de Namur

Enclavé à l’angle de l’avenue des Combattants et de celle des Croix de feu, l’ancien building connu sous le nom d’Avis, isolé mais stratégiquement situé, avait bien besoin d’être rénové. Repris en main par Artone , le promoteur bruxellois qui monte, pour le compte du fonds d’investissement spécialisé Brownfields , l’endroit a été pressenti pour accueillir un hôtel et des kots étudiants. Mais Artone a choisi de mandater le courtier Belsquare pour sonder préalablement l’intérêt du marché pour un immeuble de bureaux ‘clé-sur-porte’. Bien lui en a pris puisque le projet alternatif composé d’un immeuble angulaire de 6.000 m² d’espaces de bureaux surplombant les voies de chemin de fer s’est avéré correspondre aux besoins de Belfius Banque pour y loger son QG wallon .

C’est Thomas et Piron Bâtiment qui a été désignée comme entreprise générale pour la construction par Artone et Brownfields. Ceux-ci ont négocié un contrat ‘build to suit’ (10 millions d’euros hors TVA) pour Belfius Banque, qui louera les espaces disponibles à Belfius Lease .

"Comme l’attestent la mise en location du Pachéco et la récente vente-location du Galilée voisin, Belfius continuera à l’avenir à rationaliser l’implantation des activités de son siège dans la capitale. La banque examine par contre la possibilité d’optimaliser son portefeuille d’immeubles en faveur d’une capacité régionale accrue ou d’une présence commerciale renforcée, notamment à Namur et à Gand. Le projet Combattants s’inscrit dans cette stratégie à long terme pour renforcer notre présence régionale. Les activités existantes de Belfius dans la région - la Direction commerciale Wallonie pour Public et Social banking, les activités opérationnelles ‘placements et crédits’ et la filiale Créfius (crédits hypothécaires) - seront regroupées dans ce bâtiment qui accueillera également d’autres activités du groupe pour un total de 350 à 400 travailleurs d’ici 2021", commente la direction du groupe bancaire.