Le patron de Matexi réagit à la perquisition dans ses locaux

Constat de gâchis

Interrogé ce lundi, le patron de Matexi, Gaëtan Hannecart, conteste ce montant. Mais il confirme que le dossier Vitare fait état d’un gâchis inadmissible: "En créant voici plus de dix ans déjà cette filiale, nous voulions contribuer à combler le manque cruel et structurel de logements sociaux dans notre pays. Pour ce faire, nous avions acheté des terrains constructibles, au prix du marché. Ces montants avaient d’ailleurs été dûment approuvés par des experts indépendants et des receveurs; et ils étaient parfaitement développables à des fins sociales. Malheureusement, nous nous sommes rapidement rendu compte que cette démarche entrepreneuriale – et sociétale – positive dérangeait certains acteurs corporatistes en place. Ceux-ci nous ont mis des bâtons dans les roues, rendant la réalisation de notre projet impossible. Et depuis, la loi cadrant ce genre de projets a évolué…", détaille Gaëtan Hannecart.