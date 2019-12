Le portefeuille bruxellois de Generali racheté par Patrizia Immobilien

De source bien informée, il se confirme que c’est le gestionnaire d’investissement allemand Patrizia Immobilien qui met finalement la main sur le portefeuille immobilier bruxellois affiché à la vente par le bras immobilier de Generali Belgium. La troisième compagnie d'assurance au niveau mondial - derrière Allianz et Axa - a récemment lancé un arbitrage de taille sur son portefeuille historique européen. En septembre dernier, la société, récemment rebaptisée Athora ,a ainsi conclu un accord de taille avec l’allemand Commerz Real scellant la revente d’un portefeuille de 49 actifs situés en Allemagne, pour un montant facial de 2,5 milliards d’euros.

La cession du portefeuille belge concerné, sur le marché depuis plus d’un an déjà, pourrait pour sa part rapporter quelque 200 millions d’euros. L’actif principal est la tour sise au 149 de l’avenue Louise (27.500 m²), sur laquelle un projet de rénovation est toujours pendant. Mais le portefeuille cédé inclut également trois autres immeubles de bureaux bruxellois - le Souverain 100 (Auderghem), le Triomphe 172 (idem) et La Hulpe 187 (Watermael-Boitsfort) – ainsi que deux actifs logés en province.