Le projet Key West obtient l'accord de la commune d’Anderlecht

Programmée juste au lendemain de la levée des mesures de confinement édictées par la Région bruxelloise en matière de délivrance des permis, la commission de concertation visant l’important projet immobilier mixte baptisé Key West et porté conjointement par les sociétés BPI (groupe CFE) et Immobel en bordure du bassin de Biestebroeck a accouché d’un rapide avis favorable unanime, qui vient de tombe r avant les congés du bâtiment.

Cet avis n’est pas encore publié sur le site de la commune d’Anderlecht, non actualisé depuis février dernier. C’est IEB (Inter-Environnement Bruxelles) qui a vendu ce mercredi la mèche… et la bombe qui va de pair. La fédération, qui regroupe quelque 80 comités de quartiers et groupes spécialisés, est en effet bien remontée – et depuis longtemps déjà – contre ce projet, qu’elle qualifie de "mastodonte immobilier". Cet avis favorable est donc pour elle un nouveau camouflet.