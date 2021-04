Le projet Strokar revu de fond en comble par Besix RED

Depuis 5 ans déjà, le projet de reconversion de l’ancien Delhaize-Molière fait du surplace, confronté à l’opposition des riverains et de la commune d’Ixelles. Aujourd’hui, on apprend que Colruyt souhaite installer un nouveau magasin sur le site entièrement repensé par Besix RED.

Voici 5 ans déjà qu’une demande de permis d'urbanisme concentrant une petite centaine de logements hors sol et 138 parkings en sous-sol a été soumise par Besix RED à la Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet était prévu sur le site de l'ancien Delhaize-Molière ouvert sur la Chaussée de Waterloo, à hauteur des n° 567-569. Mais il concerne un îlot urbain bien plus important, entouré par les rues Renier Chalon, Léon Jouret, Jean-Baptiste Colyns et la place Charles Graux.

Situé en zone ZICHEE (zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement), le quartier est caractérisé par des immeubles modernistes, Art Déco et Belle Époque. Les façades de l’ancien Delhaize ont d’ailleurs abrité une ancienne patinoire à roulettes: le Royal Rinking, dessiné par Aimable Delune en 1910.

4 ans de refus

Vue en plein écran Le bâti actuel ©Besix RED

Vue en plein écran Le découpage futur

Après une première enquête publique programmée en mars 2017, la Commission de concertation régionale avait émis un premier avis favorable sous conditions. Mais le Collège de la commune d’Ixelles avait rapidement mis son veto en rendant quelques semaines plus tard un avis défavorable, particulièrement relayé par les médias et les riverains.

Début 2018, le promoteur avait alors pris l’initiative de retirer son projet initial pour en soumettre un nouveau à l’échelon régional. Mais début juin 2018, une deuxième Commission de concertation rendait directement un avis défavorable, la Région s’abstenant, contrairement à la commune toujours opposée au projet revu et corrigé.

Tout comme les riverains, d’ailleurs. Selon eux, le projet immobilier proposé alors par Besix RED, même revu à la baisse, restait démesuré et bien trop privé. "Aucun espace vert ni équipement collectif n’est prévu pour ce lotissement. Et avec la venelle privée et grillagée prévue, c’est carrément une 'gated community' qui est programmée en intérieur d’îlot", avançaient alors les opposants, fustigeant tant la densité que les hauteurs demandées (rez+4 et +5).

Un vrai Colruyt à front de chaussée

3 niveaux avec jardins Le nouveau projet stratifiera les usages sur 3 niveaux, du parking en sous-sol au logement à l'étage (co-living/hôtel), en passant par le commerce (Colruyt) au rez.

Le promoteur semble avoir été sensible à toutes ces remarques. "Depuis 5 ans, la terre a tourné. Et les nombreux contacts que nous avons eus avec les responsables communaux et les riverains nous ont permis de repenser entièrement l’architecture du projet initial", confie Gabriel Uzgen, le patron de Besix RED, qui dit n’en être encore qu’aux premières esquisses et vouloir jouer la transparence avec les différentes parties prenantes. Une réunion d’information virtuelle a d’ailleurs été organisée avec les riverains en février dernier, en collaboration avec le cabinet d’architectes français Moatti & Rivière, les nouveaux concepteurs, et les autorités communales.

Le futur projet, dont la mixité est repensée verticalement, allierait principalement commerces (au rez) et résidentiel aux étages et rue Léon Jouret. "Nous avons entendu le souhait de préserver la valeur patrimoniale et sentimentale de la halle. Nous allons refermer l’îlot intérieur et lui rendre une identité résidentielle tout en y prolongeant la typologie des jardins bruxellois. Et nous veillerons à rendre une échelle urbaine cohérente à la façade mixte (commerce et logement) donnant sur la chaussée de Waterloo", promet Gabriel Uzgen.

"Installer à cet endroit un magasin fait sens dans la répartition géographique actuelle de notre offre sur Bruxelles et sa périphérie." Direction Implantations de Colruyt

Pour rendre le projet revu et corrigé rentable, un accord vient d'être trouvé avec Colruyt, qui occupe déjà une partie du site concerné de manière éphémère avec un point Collect&Go, pour ouvrir à terme un magasin physique dans les murs délaissés par Delhaize en 2017 déjà.

Colruyt confirme de son côté avoir entamé des discussions avec Besix RED. "Installer à cet endroit un magasin fait sens dans la répartition géographique actuelle de notre offre sur Bruxelles et sa périphérie. Mais nous n’en sommes encore qu’au début des procédures nécessaires", précise la direction des implantations.