Le projet bruxellois Tivoli GreenCity couronné à Realty

Ce jeudi soir, on couronnait les meilleurs projets immobiliers belges de l’année lors des Real Estate Society (RES) Awards, Oscars du secteur immobilier. Parmi les trois lauréats figure le projet Tivoli GreenCity, un nouveau quartier durable en plein centre de Bruxelles, aux côtés du nouveau siège principal de CERA (Louvain) et de la Chocoladefabriek (Tongres).

C’est un jury indépendant composé de huit experts et personnalités - dont le bourgmestre de Louvain, le président de l’UPSI Serge Fautré et le maître architecte bruxellois Kristiaan Borret - qui a récompensé les lauréats lors d’une soirée de gala organisée au casino de Knokke, où se déroule désormais le salon immobilier Realty. Cette initiative, chapeautée par la Real Estate Society (Antwerp Management School), récompense des projets immobiliers hors du commun réalisés en Belgique dans trois secteurs: l’immobilier résidentiel, (semi-)public et pour investisseurs institutionnels.

Au cours de ces dernières semaines, plus de trente promoteurs immobiliers et architectes des quatre coins du pays ont envoyé leurs projets les plus audacieux de l’année écoulée pour tenter de remporter ces Oscars belges de l’immobilier.

Le prix du Meilleur projet (semi-)public a été attribué à Tivoli GreenCity à Bruxelles. Ce nouveau quartier situé à Laeken, le long du canal, se compose de 271 appartements, 126 logements sociaux, deux crèches, plusieurs magasins et points de service. Pur projet de durabilité et de cohésion sociale porté depuis dix ans par citydev.brussels, celui-ci a été conçu par l’association momentanée Adriana (CERAU, Atelier 55, Atlante, YY Architecture et Éole) et mené conjointement avec le promoteur immobilier bruxellois PARBAM (Pargesy et Kairos).

"Tivoli Green City laisse place à de nombreuses possibilités de cohabitation et de nouvelles formes de propriété. Un sous-projet de Community Land Trust va voir le jour dans le quartier. En emboitant toutes ces pièces de puzzle, les concepteurs régionaux repoussent les limites des possibilités qu’offre un quartier urbain durable. En outre, ce projet désormais un nouveau cadre de référence", a précisé Frederik Lesire, l’organisateur de ce concours annuel, lors de la remise du trophée.