Le projet de la Silver Tower change de propriétaire lundi

Ce lundi AG Real Estate ne sera plus propriétaire du permis et du terrain où doit s'ériger la Silver Tower, cette tour qui devrait abriter les fonctionnaires bruxellois. Ghelamco s'offre ce projet. Le montant de 28 millions d'euros circule.

C’est en effet ce lundi qu'AG Real Estate scellera - sans doute sous condition suspensive vu la possibilité de recours toujours dans l’air - la revente à Ghelamco (groupe de Paul Gheysens) du permis de bâtir et du terrain où sera érigée la tour dont tout le marché parle depuis une semaine. Le prix qui circule est de l’ordre de 28 millions d’euros (hors frais).

AG Real Estate devait impérativement passer à l’acte - construire à risque ou revendre - s’il ne voulait pas voir le permis devenir obsolète . "Et vu les 40.000 m² octroyés et l’endroit, il y avait peu de chance que les autorités publiques concernées octroient un nouveau permis de cette taille si le premier venait à passer la date de péremption", précise un expert.

Mais encore fallait-il que celui-ci amortisse son achat et le développement d’une tour, toujours plus onéreux qu’un projet classique, en trouvant un locataire qui amortisse son investissement dans la durée. C’est aujourd’hui quasi chose acquise, sauf si un candidat évincé réagit avant la date-butoir éteignant toute possibilité de recours. On sera donc fixé avant la fin septembre.