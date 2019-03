Le propriétaire de l'Inno s'offre le Chrysler Building à New York

L'immeuble emblématique de Manhattan, le Chrysler Building a été vendu à perte au fonds RFR du magnat américain de l'immobilier, Aby Rosen, et au groupe propriétaire des Galeria Inno en Belgique.

Le Chrysler Building, l'un des plus célèbres gratte-ciels new-yorkais, a été acheté à 150 millions de dollars par le fonds RFR et Signa, l'un des mastodontes européens de l'immobilier.

Vue en plein écran ©REUTERS

Signa, la société d'investissement du self-made-man autrichien René Benko, fait ainsi ses premiers pas sur le marché US. Fondé en 1999, le groupe détient un portefeuille immobilier de 14 milliards euros en Europe et est particulièrement présent en Allemagne, en Autriche et en Italie. La société d'investissement est notamment propriétaire des groupes Karstadt et a racheté Galeria Kaufhof, une chaîne qui possède des centaines de filiales en Allemagne, dont 16 Galeria Inno en Belgique.

Une vente à perte

150 millions pour le Chrysler Building, c'est une bonne affaire en comparaison avec la somme estimée entre 210 et 250 millions de dollars qui a été mise sur la table en 1997 par le groupe immobilier Tishman Speyer pour s'emparer de ce chef-d'oeuvre de l'architecture art déco à 77 étages. En 2008, le fonds émirati Mubadala avait déboursé 800 millions de dollars pour prendre 90% du capital. Tishman Speyer, qui avait acheté la totalité de l'immeuble, en avait alors conservé 10%.

Vue en plein écran ©AFP

Le résultat de la vente est une nouvelle preuve de la mauvaise passe que traverse actuellement l'immobilier de bureau à New York et à Manhattan en particulier. La rive ouest de Manhattan doit bientôt accueillir plus de 1,6 million de mètres carrés de bureaux et de logements neufs, ce qui augmente encore la pression à la baisse pour les immeubles anciens.

Autre élément de nature à échauder les acquéreurs, le terrain sur lequel est construit le Chrysler Building est détenu par un tiers, l'université privée Cooper Union. La valeur du terrain seul a été estimée à 679 millions de dollars.En 1997, Tishman Speyer avait négocié un bail de long terme jusqu'en 2147 avec la faculté, qui prévoyait que le loyer passe de 7,8 millions en 2017 à 32,5 millions par an de 2019 à 2027, selon des documents consultés par l'agence AFP.

Le plus haut du monde pendant 11 mois

Vue en plein écran ©AFP

Inauguré en 1930, le Chrysler Building aura été, durant onze mois seulement, le bâtiment le plus haut du monde avec ses 319 mètres, avant d'être détrôné par l'Empire State Building et ses 381 mètres sur le toit. Même si l'immeuble porte son nom, et celui de son fondateur Walter Chrysler, le constructeur automobile n'a jamais installé ses bureaux dans la tour mythique.