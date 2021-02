Le quartier des Abattoirs se structure avec le soutien de la Ville d’Anvers

La Ville d’Anvers a approuvé le premier projet d’espace public structurant le nouveau quartier des Abattoirs, développé conjointement par Triple Living et Immobel (70%/30%). L’investissement public avoisine 14 millions d’euros.

La Ville d’Anvers a confirmé son soutien indéfectible au projet de reconversion de ses anciens abattoirs, un foncier urbain de taille exceptionnelle simplement baptisé "Slachthuis". "Les parties récentes du quartier Den Dam seront reliées aux anciennes par des espaces verts dédiés au jeu, au sport et à la socialisation. Et les étudiants de la Haute École Artesis Plantijn y fréquenteront le nouveau campus high-tech et durable qui y verra le jour pour les formations STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)", confirme Jeff Cavens, l’administrateur de la société de promotion immobilière Triple Living, qui est aux commandes du projet d'ensemble.

Une place arborée bordée d’établissements horeca, propice aux événements de quartier, sera également intégrée au cœur du nouveau quartier urbain, autour d’une fontaine de jeux. Mais seront également déclinés sur le site une plaine sportive dans un ancien univers portuaire, un jardin aquatique rehaussé de plantes exceptionnelles, des rues résidentielles verdoyantes et, bien sûr, un campus estudiantin durable, baptisé Hallenplein. Ce dernier pourra accueillir quelque 3.500 étudiants. En plus des entrepôts existants reconvertis, une nouvelle tour sera installée pour couvrir une superficie totale de 22.000 m2. Pour la Haute École Artesis Plantijn, l’investissement global avoisinera 77 millions d’euros.

100.000 mètres carrés C'est le total des espaces publics qui viennent d'être validés par la Ville d'Anvers. Cette dernière dégagera un budget de 14 millions d'euros pour les aménager d'ici 2022.

Pour Annick De Ridder, l’échevine locale du Développement urbain et de l’Aménagement du territoire, il s’agira d’aménager pas moins de 100.000 m² d’espace public, dont près de 39.000 m² seront végétalisés sur le site des Abattoirs. L’investissement public avoisinera 14 millions d’euros. "Cet espace public formera un couloir vert entre le nouveau et l’ancien quartier. Il sera essentiellement piétonnier et parcouru par un réseau de mobilité lente."

Timing

Le projet définitif d’aménagement de l’espace public est attendu fin 2021. Après l’appel d’offres et le permis d’environnement, le développement de la phase 1 du projet privé de reconversion urbaine pourra commencer à partir de l’automne 2022. Et dès 2023, la zone située entre le site des Abattoirs, le Noordschippersdok et le Lobroekdok (nord d’Anvers) devrait se métamorphoser pour se transformer en quartier verdoyant alliant habitat, services, divertissements et activités en tout genre. Le nouveau campus Hallenplein de la Haute École AP doit, lui, être prêt d’ici 2024.

L’ombre d’Ogeo Fund

On rappellera qu’il y a trois ans à peine, ce foncier urbain au potentiel remarquable appartenait encore à parts égales à Elba Advies (Marc Schaling/Erik Van der Paal) et Ogeo Fund, co-actionnaires au sein de la société immobilière Land Invest (LIG), aujourd’hui disparue du paysage au terme d’une saga immobilière et politique rocambolesque.