Le recours au chômage temporaire dans la construction fait débat

Dos-à-dos et pourtant si proches

Parmi les grands développeurs et lotisseurs du pays lésés par cet arrêt brutal, on trouve notamment Gaëtan Hannecart, le patron de Matexi. Il prend fait et cause pour la reprise – partielle et dans le strict respect des consignes de sécurité – d’un maximum de chantiers aujourd’hui stoppés net. Il en va selon lui de la responsabilité et du devoir de chacun.