Le salon immobilier Realty jette l'éponge à Bruxelles dès 2019

Avec ses 6.000 visiteurs rassemblés sur trois jours de salon , Realty était devenu le rendez-vous le plus important pour les professionnels de l’immobilier en Belgique. Cette bourse, organisée par des professionnels belges, rassemble acteurs du marché immobilier et représentants des autorités et du secteur public.

Quant au choix de la délocalisation, c’était sans doute un passage obligé pour rebattre les cartes."Knokke-Heist peut sembler un peu cliché, mais la raison de ce choix est simple : la cité balnéaire offre simplement un cadre idéal. Les conférences et meetings auront lieu dans le Casino de Knokke-Heist. Et les participants pourront aussi se rendre sur la plage dans une tente d’exposition où stands et innovations seront rassemblés ", explique Mathieu Van MArcke. On n’en saura pas davantage à ce stade sur ce qu’on pourra réellement voir lors de l’édition 2019 du salon ; mais il semble évident que la voilure sera passablement réduite et qu’il s’agira d’un repositionnement global et non d’une évolution du concept actuel.