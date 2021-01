Le siège ING Marnix protégé

Erigé au n°24 du boulevard Marnix dans les années 1960 par l'entrepreneur Emile Blaton selon les plans de l'architecte US Gordon Bunshaft et prolongé (Marnix II) dans les années 1990, cet édifice remarquable a ensuite été le siège bruxellois de la banque Bruxelles-Lambert puis d'ING.

La décision du gouvernement de la Région bruxelloise, prise par arrêté fin octobre dernier, vient d'être publiée au Moniteur. Le plus étonnant est que cette étape devant déboucher sur un possible classement du complexe comprend tant les murs que les abords et le mobilier "en raison de leur intérêt historique, artistique, esthétique et technique".