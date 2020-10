Le siège bruxellois d’Euroclear mis en vente

Cela se bouscule au portillon pour l'instant dans le quartier nord. Alors qu’on apprend la mise à l’étalage des tours Proximus pour un éventuel redéveloppement du site, Euroclear, lui aussi, programme la revente des murs de son QG du boulevard Albert II voisin.

Sans doute mieux situé et de dimension plus raisonnable pour un acquéreur potentiel que le QG voisin de Proximus, celui du prestataire de services financiers Euroclear, logé au n°1 du boulevard Albert II à Saint-Josse, est lui aussi mis en vente.

Lire aussi | Comment Proximus a battu le marché et relevé ses prévisions

Construit au début des années 1990 selon les plans initiaux d’André Jacqmain (Atelier d’Architecture de Genval) revus par ELD Partnership et baptisé alors Tour Baudouin, l’immeuble monofonctionnel de 36.500 m2 est l'un des plus visibles de la petite ceinture. Il est toujours propriété conjointe de l’occupant et d’AXA, réunis au sein de la société Calar-Cabesa Partners, maître de l’ouvrage initial.

La formule la plus réaliste sur la table est celle d’un sale & leaseback, Euroclear souhaitant, contrairement à Proximus dont ce serait le second choix, rester dans les lieux. Les propriétaires misent sur une transaction autour de 170 millions d’euros.

Telenet déménage aussi

Vue en plein écran La structure du complexe de bureaux permet une reconversion en logements dans un quartier en pleine mutation. ©Atelier d'architecture de Genval / Samyn & Partners

Et comme si un vent commun soufflait sur les murs des opérateurs télécom belges, Telenet est en passe, lui aussi, de déménager. L’immeuble Neerveld 105-107, dont il est le principal locataire, vient d’être revendu par GLL Real Estate Partners au promoteur immobilier Eaglestone pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros. Il sera reconverti en appartements. Le bail de Telenet arrivait à terme fin 2020. Ce dernier a récemment déplacé son siège social vers Malines, sur la Liersesteenweg.

Monopoly pour Eaglestone

Après avoir acquis il y a juste deux ans le Woluwe Atrium (Neerveld 101-103, 13.000 m²), transformé depuis en 136 appartements, celui-ci poursuit donc son petit bonhomme de chemin un pas plus loin. Offrant davantage encore de potentiel que son voisin, le Twin House se compose de deux immeubles de bureaux proposant respectivement 9.300 m² et 7.315 m², soit une surface totale de 16.615 m² répartie sur 7 niveaux et 200 emplacements de parking en sous-sol qu'Eaglestone protégera bec et ongles. Il prévoit en effet un important programme de rénovation/reconstruction qui préservera la structure existante. Le montant total de l’investissement - travaux compris - s’élève à environ 55 millions d’euros.