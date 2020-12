Le siège bruxellois de BeoBank bientôt transformé

Coup double pour Befimmo: le propriétaire coté en bourse reloge BeoBank dans le complexe Quatuor Brussels (Quartier Nord) et peut lancer la rénovation des murs vidés par la banque à Ixelles, à l’angle des boulevards de la Plaine et Général Jacques.

Timing parfait pour Befimmo, le propriétaire des murs actuellement occupés par BeoBank (autrefois par Citibank) et idéalement placés à l’angle des boulevards de la Plaine et Général Jacques à Ixelles, à deux pas de la gare d’Etterbeek. Le locataire va en effet tout prochainement déménager vers le complexe de bureaux Quatuor Brussels , que la SIR immobilière est sur le point d’ouvrir par phases le long du boulevard Baudouin (Quartier Nord). Concomitamment, Befimmo a donc pu déposer cet été la demande de permis pour la rénovation et l’extension de l’immeuble bientôt vidé de ses occupants.

Commission de concertation avec les Mages

L’épais dossier est actuellement à l’enquête publique. Et la Commission de concertation est déjà prévue le 6 janvier. On verra si la SIR trouvera déjà la fève ce jour-là. Le projet, dessiné par le bureau Orens Van Grimbergen Architecten, a en tout cas déjà reçu un avis favorable d’un des Rois Mages bruxellois, le maître architecte bruxellois. Le propriétaire et maître d’ouvrage prévoit d’étendre d’environ 2.000 mètres carrés la superficie actuelle de l’immeuble, qui est un des plus volumineux du boulevard, avec 8 niveaux hors-sol et deux en sous-sol (livraisons, locaux techniques et parking de 101 places).