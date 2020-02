Le siège bruxellois de l'Inami sera reconstruit par un promoteur de Hasselt

Sur le site du conseil en immobilier Cushman & Wakefield, mandaté pour cette opération qui défraie la chronique immobilière depuis des mois, l’annonce figure toujours en bonne place . "Intéressé? Contactez-nous pour recevoir le NDA (Non Disclosure Agreement, NDLR) et plus d'informations", y est-il toujours stipulé en fin de descriptif.

Mais selon nos informations, le deal est clôturé: le siège de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) a trouvé acquéreur. Et le candidat retenu- le plus offrant au terme du dernier round - est un promoteur de Hasselt, Kolmont, encore trop peu connu dans la capitale. Du moins emporte-t-il la mise pour le grand immeuble de quelque 20.000 m². Le second, plus petit (10.000 m²), aurait été attribué à Belfius. Les montants offerts dépasseraient 2.000 euros le m², soit une coquette enveloppe de 60 millions d’euros pour les caisses de l’Etat.