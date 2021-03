Le siège bruxellois de la Monnaie royale va être reconverti

Le long édifice, massif comme un coffre-fort et dédié pendant 40 ans à la Monnaie royale de Belgique, n’avait plus de raison d’être depuis 2017, année durant laquelle les dernières pièces y ont été frappées. Il va prochainement être reconverti par son propriétaire, Befimmo. Celui-ci a déposé le mois dernier une demande de permis visant à développer dans les murs existants, rouverts au rez-de-chaussée, un projet mixte incluant bureaux (9.428 m²), commerces (1.151 m²) et même logements (1.051 m²).