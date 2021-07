Le siège de Proximus reste au quartier Nord

Proximus restera dans son siège du quartier Nord, à Bruxelles. Le bâtiment sera toutefois vendu, reconverti et loué partiellement à des tiers.

Vendre pour rénover

Au lendemain de la procédure d'appel d'offres, le comité exécutif de Proximus a donc retenu trois candidats avec lesquels il poursuivra le processus de sélection finale pour affiner les contours du nouvel environnement de travail de ses employés d'ici 2026. Il s'agit des sociétés Downtown Real Estate, Immobel et Whitewood Capital .

Le processus de co-création se conclura par la vente à l'un d'eux de l'ensemble des murs à repenser. Ceux-ci seront ensuite rénovés lourdement afin de trouver un juste équilibre entre les besoins de Proximus en tant que futur locataire partiel et l'adaptation des autres parties de l'immeuble. La Région a déjà rédigé une note cadrant à 33% - soit plus de 30.000 m² pour accueillir entre 300 et 350 logements - la part de la fonction résidentielle dans le projet mixte.