Le siège du SPF Affaires étrangères revendu pour 370 millions d'euros à un Coréen

C’est un des tout gros bijoux de famille de la plus grosse société immobilière (SIR) cotée belge. Le siège du SPF Affaires étrangères a été vendu par Cofinimmo à un Coréen. Un deal d'un peu moins de 400 millions d'euros.

Nous l’avions annoncé en novembre dernier . C’est aujourd’hui chose actée: la société immobilière cotée Cofinimmo et un véhicule d’investissement constitué au Luxembourg par un établissement financier sud-coréen - la société Egmont Luxemburg SARL - ont conclu une convention sous seing privé conférant à cette dernière une emphytéose de 99 ans.

La convention signée ce mardi 13 février porte sur les immeubles de bureaux Egmont I et II , situés dans le Pentagone bruxellois et qui représentent à eux seuls près de 3% de la superficie totale du portefeuille de Cofinimmo . La signature de l’acte authentique d’emphytéose devrait intervenir fin mars 2018.

En contrepartie, la SIR belge recevra un canon global de 369,54 millions euros (soit près de 7.000 euros par m² hors sol) et une redevance annuelle de 20.000 euros. Le loyer de l’année en cours étant de 16,7 millions d’euros, le premier canon, versé à la signature de l'acte, correspond à un rendement locatif brut de 4,5%.

Les immeubles de bureaux Egmont I (36.616 m²) et Egmont II (16.262 m²) ont été érigés respectivement en 1997 et en 2006 pour abriter le Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement.