Le site Prémaman à Haren sera converti en parc pour PME

Le terrain à réhabiliter se trouve sur la commune de Haren. Plus exactement au 1475 de la chaussée de Haecht, le long du Middelweg, qui mène à la gare de Haren. Les bâtiments existants, qui occupent 1,7 hectare, sont constitués d’un grand entrepôt, d’une salle d’exposition et de bureaux associés. Selon le Pras, le Plan régional d’aménagement du sol, le site relève d’une zone Zemu, une zone d’entreprise en milieu urbain. "Cela implique donc d’y développer un mélange fonctionnel de logements et d’activités productives", explique Benjamin Cadranel, l’administrateur général de citydev.brussels, la société de développement mixte (résidentiel et activités productives) régionale.